Sebestyén Balázs még gyorsan beült egy moziba a lezárások előtt

A moziteremből posztolt.

Orbán Viktor hétfőn jelentette be, hogy a kormány milyen szigorításokra készül a koronavírus elleni harc miatt. Ennek értelmében, többek között a moziknak is le kell húzniuk a rolót. Sebestyén Balázs be is pánikolt és gyorsan még elment egy utolsó vetítésre, onnan bíztatta a követőit.

Egy utolsó mozi még a zárás előtt!😊 Remélem hamar túl leszünk rajta és 1 hónap múlva szabadok vagyunk!! Kitartás Mindenkinek!!👍🙏🏻#egyszervégelesz #túlleszünkezenis

– írta közösségi oldalán a műsorvezető.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sebestyenbalazsofficial (@sebestyenbalazs_official) által megosztott bejegyzés, Nov 9., 2020, időpont: 12:38 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: RTL Sajtóklub