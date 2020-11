Magyarországon rendezik az MTV EMA 2021-es showját

Jövőre hazánkban lépnek színpadra az európai zenei díjátadó sztárjai.

A 28. MTV EMA díjátadó jövőre teljes egészében hazánkba költözik a legnagyobb nemzetközi sztárelőadókkal. Ezt a rendkívüli hírt nem sokkal az idei MTV EMA show megkezdése előtt, a felvezető műsorban jelentették be hivatalosan, november 8-án, vasárnap este.

Az idei MTV EMA-t a járványhelyzetre való tekintettel rendhagyó módon, több helyszínről jelentkezve állították össze, amiben a európai zenei ünnep történetében először Magyarország is szerepet kapott. Az este 9 órától a magyar MTV-n is sugárzott virtuális show-ban az egyik díjvárományos DJ szupersztár, David Guetta a Széchenyi Gyógyfürdő medencéjében felállított színpadon mutatja be zenei produkcióját. Palvin Barbara kalauzolásával a műsor Budapest mellett Veszprémből és Esztergomból is bejelentkezik. Az MTV EMA-t világszerte 180 országban közvetítik.

Kiemelt kép: Getty Images/Tim P. Whitby/Stringer