Kim Kardashian negyvenéves korára végre lehagyta Mészáros Lőrincet

Negyvenéves lett a celebek celebje, aki egy szexvideó, majd az egyik testrésze miatt lett híres, végül magával rántotta az egész családját, amelynek tagjait éveken át nézhettük. Most négy évtized és négy gyerek után már komolyodna, apja nyomdokaiba lépne, miközben van egy egészen minimális esélye arra is, hogy first lady legyen Amerikában.

Az elmúlt közel tíz évben a mindennapjaim része lett, ami nálam nyilván munkahelyi ártalom, de hozzám hasonlóan indokolatlanul sokan tudnak indokolatlanul sokat Kim Kardashianról, aki nagy valószínűséggel az egyik legismertebb arc az egész világon. És ennél a pontnál mindenki próbálja meg visszafogni magát és lecsapni a labdát, hogy Kardashiannak valójában nem az arca a legismertebb testrésze, ezen a dolgon így 2020 végén már igazán érdemes lenne túltenni magunkat. Inkább térjünk vissza erre a modern kori reneszánsz asszonyra, aki negyvenéves korára talán eljutott oda, hogy már nem csak azért híres, mert híres.

Kim Kardashian vagyona a Forbes szerint jelenleg 900 millió dollár, vagyis már csak egy egészen kevés választja el attól, hogy dollármilliárdos legyen, ami húgának, Kylie Jennernek is majdnem sikerült, csak aztán kiderült, hogy csalt. Ez a 900 millió dollár átszámolva a jelenlegi árfolyamon közel 280 milliárd – egészen pontosan 279 648 900 000 – forint. Hogy értsük, mekkora összeg ez, összehasonlítási alapnak nézzük meg, hogy a jelenleg leggazdagabb magyarnak számító Csányi Sándor vagyona csak egy kicsivel több ennél, összesen 310 milliárd forint, a második leggazdagabb Gattyán György is csak egy picivel előzi Kardashiant 280 milliárd forinttal, a harmadik helyen álló Mészáros Lőrinc pedig szomorúan nézhet utána a 270 milliárd forintjával.

O.J. Simpsontól Michael Jacksonon át Paris Hiltonig

Túlzás lenne azt állítani, hogy Kardashian átlagos tinédzserként nőtt fel Los Angelesben, mert ott lakni már alapból nem számít túl átlagosnak, pláne nem úgy, ha az ember apja sikeres és viszonylag ismert ügyvéd. Persze Robert Kardashian is csak akkor lett ismertebb, amikor barátját, O. J. Simpsont védte a bíróságon, miután a sportolót megvádolták felesége és annak új pasija meggyilkolásával. De Kardashian nem átlagos tinédzserségét e mellett az is jól mutatja, hogy tizennegyedik születésnapját Michael Jackson birtokán, Neverlandben tartották – ami annyiban nem meglepő, hogy Kardashian akkoriban Jackson unokaöccsével, T. J. Jacksonnal járt.

Katolikus iskolába járt, egy Vogue-interjúban arról is beszélt, hogy bár ezt nem nagyon szokták reklámozni, családja kifejezetten vallásos, reggelente pedig azzal kezdik a napot, hogy bibliai idézeteket küldözgetnek egymásnak.

Igazán keresztények vagyunk, a munkamorálunk és a fegyelmünk is a katolikus iskolában eltöltött több évnek köszönhető

– mondta az interjúban, és akkor itt most betehetném az internet egyik legismertebb gifjét arról, amikor Kardashian élete legelső Playboy-fotózásán térdel egy lehetetlen pózban, miközben anyja biztatja őt, hogy milyen ügyes, de ennyire ne szaladjunk előre.

Mielőtt még saját jogon híres lett volna, pontosabban azért, mert a semmiből kiszivárgott egy szexvideója egy korábbi pasijával, Kardashian olyan hírességeknek dolgozott, mint Cindy Crawford, Nicole Richie vagy Paris Hilton. Munkája konkrétan abból állt, hogy ezen hírességek gardróbját rendezgette, ennek következményeként pedig sikerült összebarátkoznia is Hiltonnal. Az áttörést a hírnévben mégsem ez hozta meg neki, hanem az, hogy a Ray J-jel (korábbi pasija, aki egyébként az énekesnő Brandy testvére) leforgatott, majd kiszivárgott szexvideója után szerződtették őt és családját egy reality-sorozatra.

A Keeping Up With the Kardashiansben az egész család szerepet kapott, Kim mellett anyja, Kris Jenner, nővére, Kourtney, öccse, Rob Kardashian, illetve húgai, Khloé, Kendall és Kylie, na meg utóbbi kettő apja, Caitlyn Jenner, aki akkoriban, nemváltoztató műtétje előtt még Bruce Jennerként élte életét. A Jennerekből természetesen szintén kijönne egy külön könyvnyi anyag, ahogy a Kardashianok körül mindenki életéből és kapcsolataiból, illetve kapcsolatainak következményeiből, de próbáljunk meg továbbra is arra koncentrálni, hogy ez most Kim Kardashian negyvenedik születésnapja, vagyis a továbbiakban is róla lesz szó.

A kiszivárgott home videótól Kanye Westig

A 2007 októberében indult reality után két hónappal Kardashian már a decemberi Playboyban szerepelt meztelenül, a következő évben pedig filmszerepet is kapott a Katasztrófafilm című viccfilmben, ami a Rotten Tomatoes skáláján 1 százalékot ért el. De a hirtelen jött siker miatt még az Így jártam anyátokkal című sorozatban is kapott egy epizódszerepet, és persze kiadott egy fitneszvideót, na meg egy dalt, mert a híres emberek így szokták.

Összesen háromszor házasodott, először tizenkilenc évesen, 2000-ben, amikor Damon Thomas zenei producerhez ment hozzá. Három évig bírták, majd Kardashian összejött a már említett Ray J-jel, aki később kiadta szexvideójukat. 2011. augusztus 20-án ment hozzá második férjéhez, Kris Humphries kosarashoz, de hetvenkét nappal később már a válást kérelmezte, pedig az esküvő előtt még kiadott egy esküvői parfümöt is Kim Kardashian Love névvel. A bulvármédia akkoriban előszeretettel írt arról, hogy az esküvő csak egy megrendezett sajtóesemény volt, hogy ezzel is népszerűsítsék a családot, a brandjeiket és a róluk szóló realityt.

És akkor végre elérkeztünk ahhoz, ahol Kardashian jelenje rendesen elkezdődött, mert 2012-ben jött össze Kanye West rapper/egyházalapító/divattervező/wannabe amerikai elnökkel, akinek egy év múlva gyereket szült. A Kardashian-West házaspár elsőszülött gyerekének nevét, ami North West (Északnyugat) lett, állítólag az amerikai Vogue főszerkesztője, Anna Wintour javasolta.

Esküvőjüket 2014 májusában tartották Firenzében, ami nyilván hatalmas médiafelhajtás volt. Egy évvel később Kim Kardashian és Kanye West Jeruzsálem örmény negyedében kereszteltették meg lányukat, majd 2019-ben megtették ezt három másik gyerekükkel is, akkor már Örményországban, az Etchmiadzin székesegyházban, egy hagyományos örmény szertartáson, ahol Kardashiant is újra megkeresztelték. Ja, mert apai ágon részben örmény származású. North West után még három gyerekük született: 2015-ben Saint West, 2018-ban Chicago West és 2019-ben Psalm West. Az angolul nem tudók számára: a Saint magyarul szentet, a Psalm pedig zsoltárt jelent.

Valóságshow-ból az amerikai elnök(ség)ig

Kardashian gyönyörűen a felszínen, sőt még bőven a felett tudott maradni azzal, hogy 2007 óta rendszeresen lehetett látni az életét és családja különböző leágazásainak életét a tévében, miközben ezzel párhuzamosan egy rakás saját névvel ellátott terméket dobott piacra; sminkeket, parfümöket, alakformáló bugyikat. Kim Kardashian lett a celebek celebje, jelenléte egyszerre volt kínos és mégis szükséges sokak számára, erre jó példa az is, hogy a Vogue híresen kritikus főszerkesztője, Anna Wintour először hallani sem akart róla, majd hirtelen a család barátja lett, Kardashian pedig rapper férjével együtt kapott Vogue-címlapot.

Mert Kim Kardashian kikerülhetetlen lett. Vele mindent el lehetett adni, minden megmozdulása, mondata és fotója érdekelt mindenkit, tényleg ő lett a főceleb, egy olyan arc és név, amit még az is ismert, aki minden erejével próbálta távol tartani magától a bulvárt.

Túlzás lenne azt állítani, hogy Kardashian is elkezdett valami hasonlót, mármint hogy elkezdte volna távol(abb) tartani magától a bulvármédiát, mindenesetre mostanában viszonylag sok és jelentős változás észlelhető körülötte. Legutóbb például azt jelentette be a család, hogy tizenhárom év és tizenkilenc évad után befejezik a róluk szóló realityt, amiből időközben kiszállt Rob Kardashian, Caitlyn Jenner, Kanye West – aki igazából bele sem akart kerülni –, majd végül Kourtney Kardashian is. Ez persze jelentheti azt is, hogy már egyikőjük sem szorul rá az ebből befolyó pénzre, de egyben azt is, hogy már nekik is derogál egymással veszekedni és néha még verekedni is.

Na meg Kim Kardashian a Kanye Westtel kötött házassága óta elkezdett komolyodni. De legalábbis úgy csinálni, mintha több lenne egy híres arcnál, aki néha megjelenik valami abszurd ruhában egy puccos, vörös szőnyeges eseményen. Hogy mindezt bizonyítsa, az anyaság és az üzletasszonykodás mellett nekiállt tanulni is, újabban ügyvédnek készül, és tervei szerint a későbbiekben teljes állásban ezzel foglalkozik majd.

Azt, hogy ügyvédként folytatná és komolyabb dolgokkal is foglalkozna, már 2018-ban lehetett látni, amikor találkozott Donald Trumppal, hogy a börtönreformról tárgyaljanak, na meg arról, hogy az elnök a celeb kérésére adjon kegyelmet Alice Johnsonnak, akit még a kilencvenes években ítéltek életfogytig tartó börtönbüntetésre. Hozzá hasonlóan a későbbiekben több mint egy tucat ember ügyében segített, legtöbbjüket általában valamilyen kábítószerrel kapcsolatos ügy miatt ítélték el. És hogy erről mindenki értesüljön, 2020 áprilisában bemutattak egy erről szóló dokumentumfilmet – aminek Kardashian volt főszereplője és producere is – Kim Kardashian West: The Justice Project címmel.

De persze azt se felejtsük el, hogy egy minimális esélye arra is van, hogy amerikai first lady legyen, bár ez az esély tényleg egyre kisebb, mert bár Kanye West felkerült az elnökjelöltek közé, ám végül visszalépett. Ez persze nem jelenti azt, hogy négy év múlva ne próbálhatná meg újra, megadva ezzel az esélyt a világnak, hogy Kim Kardashianból az legyen, ami valaha Jackie Kennedy, Hillary Clinton vagy Michelle Obama volt.

De mivel mindenki inkább szörnyülködni akar, nézzük meg Kardashian pár híresebb/hírhedtebb megmozdulását az elmúlt évekből:

2010-ben Khloé és Kourtney Kardashiannal együtt a Mastercard közreműködésével együtt bemutatták a Kardashian Kardot, egy hitelkártyát. A kártyához a célközönség, vagyis zömében tinédzserek és fiatal felnőttek, elképesztően magas díjakért jutott hozzá. Egy hónap után be is fejezték az egészet.

2015-ben Kardashian a korábbi terhességei alatt elszenvedett rosszullétekre hivatkozva promózni kezdett egy reggeli rosszullétekre való gyógyszert az Instagramon, csakhogy a reklámban elfelejtette felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy reklám, de ennél is súlyosabb, hogy arról is elfelejtette tájékoztatni követőit, hogy milyen kockázatai és mellékhatásai vannak a reklámozott gyógyszernek.

2016-ban Kim Kardashiant fegyverrel rabolták ki Párizsban, a hotelszobájában. Kezét és lábát összekötözték, majd több mint tízmillió dollár értékű ékszert raboltak el tőle.

2017-ben, amikor bemutatta a KKW Beauty-t, az azt promózó első reklámban Kardashian a saját bőrénél jóval sötétebb árnyalattal volt látható, amiért szétszedték a neten.

Nem sokkal később hasonló probléma miatt mentek neki, miután Halloweenkor a 2001-ben elhunyt Aaliyah-nak öltözött, vagyis nem fekete nőként fekete nőnek akart látszani.

öltözött, vagyis nem fekete nőként fekete nőnek akart látszani. 2018-ban megint ugyanez a probléma jött elő, amikor afro-fonatokkal jelent meg az MTV egyik díjátadóján.

2019-ben viszont már nem a feketékkel, hanem a japánokkal szemben követett el kulturálisan problémás dolgokat, amikor alakformáló fehérneműit először Kimono néven tervezte piacra dobni. Végül átnevezte a brandjét Skimsre.

Kiemelt kép: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic