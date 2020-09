Kim Kardashian óceánba esett fülbevalója miatt tudjuk, hogy emberek halnak meg

Ha nincs a reality, nem tudjuk meg, hogy emberek halála fontosabb egy ékszernél, vagy hogy miként kell megtalálni a megfelelő szöget a szelfizéshez, miközben a testvéred börtönbe megy. Húsz évad után elkaszálták a Kardashianok életéről szóló valóságshow-t, mi pedig összegyűjtöttük azokat az ikonikus és popkulturális pillanatokat, amiket ennek a realitynek köszönhetünk.

Tizennégy év és húsz évad után véget ér a Kardashianok életéről szóló valóságshow, a Keeping Up With the Kardashians (A Kardashian sztori). A legutolsó részeket 2021 elején mutatják majd be, onnantól nem követhetjük „élőben” a világ legcelebebb celebjeinek részben megkoreografált mindennapjait.

Na, de miért kell nekünk ezzel foglalkozni, miért fontos a Kardashianokról szóló sorozat? Nem az. Ettől függetlenül nagyon szépen meghatározta és megalapozta a 2010-es éveket, a celebkultúrát, az influenszer-jelenséget, valamint a netes mémeket, vagyis úgy

összességében elég nagy köze lett a jelenkori popkultúrához.

A Keeping Up With the Kardashians 2007-ben indult, fél évvel azután, hogy Kim Kardashian még 2002-ben készült szexvideója kiszivárgott. Nem feltétlenül azért érdemes hangsúlyozni a kiszivárgott szót ebben az esetben, mert 2007 elején Kardashian gyakorlatilag még szinte ismeretlen volt – leginkább csak Robert Kardashian lányaként, illetve Paris Hilton stylistjaként tudtunk róla. Hanem, mert máig fut az a pletyka, hogy a videót Kardashian anyja, Kris Jenner hozta nyilvánosságra, hogy ezzel celebet csináljon a lányából, majd az egész családból, annak egyenként minden tagjából. Szóval összességében Kylie Jenner is nővére közel húszéves szexvideójának köszönheti a dollármilliárdját, ami nem is úgy és akkor lett dollármilliárd.

Az elmúlt tizennégy évben nagyon súlyos jeleneteket mutattak be a család életéről szóló sorozatban, viszonylag nehéz is összeszedni a legemlékezetesebbeket, de öt percnél többet azért nem kellett gondolkodni a tíz legmeghatározóbb pillanaton.

Az egyik első verekedés – egy táskával

A második évad idején Kim Kardashian már egyre több pénzt szerzett, ezért meg akarta jutalmazni magát egy Bentley-vel, az autókereskedő azonban bunkózott a nővéreivel, akik mellett Kim nem állt ki, ők ezt szóvá tették, aminek az eredménye az lett, hogy Kim Kardashian egy táskával verte a húgát, Khloé Kardashiant, miközben azt ordította:

Ne legyél ilyen kibaszott bunkó!

Az alábbi videóban két perc körül megtekinthető a kicsit sem megjátszott részlet:

Szelfizés a börtönbe menet

2008-ban Khloé Kardashian próbaidő alatt vezetett ittasan, emiatt harminc napnyi börtönbüntetésre ítélték. Úton a börtönbe Kim Kardashian viszont nem a húgát nyugtatta, hanem próbálta megtalálni a legmegfelelőbb szöget egy szelfi készítéséhez. Ekkor hangzott el az az ikonikus mondat is Kris Jenner szájából, hogy:

Kim, megtennéd, hogy befejezed a saját magad fotózását? A húgod börtönbe megy!

Khloé Kardashian végül harminc nap helyett három órát töltött el a börtönben.

Kim Kardashian elmagyarázza elsőszülött lányának, hogy miért híres

Ha az egész világ tudja, hogy egy kiszivárgott szexvideó alapozta meg a hírneved, majd az, hogy emiatt kaptál egy valóságshow-t, akkor mit mondasz a hétéves lányodnak, ha megkérdezi, miért vagy híres? Kim Kardashian ezt:

Az én nevem Kim Kardashian, apu meg Kanye West, aki énekes, előadó és művész. Anyunak pedig… annyi adottsága van, hogy nem is tudom, melyikkel kezdjem.

Kim Kardashian élete első Playboy-fotózásán

Nagyon jól csinálod, kicsim

– az azóta nyolcmillióféleképpen mémesedett mondatot és jelenetet Kris Jenner alkotta, miközben mobiljával fotózta félig meztelen lányát, aki a Playboy fotósának pózolt.

Kim Kardashian elvesztette a gyémánt fülbevalóját

Kardashiant az akkori pasija bedobta a vízbe Bora Borán, ő pedig hisztérikus zokogásban tört ki, mivel közben kiesett a füléből a 75 ezer dolláros gyémánt fülbevalója. Ez vezetett ahhoz az igazán ikonikus mondathoz, ami nővére, Kourtney Kardashian szájából hangzott el:

Kim, emberek halnak meg.

Kourtney Kardashian kihúzta magából a gyereket

Az egy dolog, hogy a legidősebb Kardashian lány terhességét végigkövethettük a realityben, de a szülést is végignézhettük, így azt is, ahogy a végén szó szerint kihúzza magából a gyereket. Ehhez a részhez kivételesen nem teszünk videót. (Szívesen.)

Caitlyn Jenner nemváltása

Kylie Jenner és Kendall Jenner apja, Kris Jenner exférje, Bruce Jenner egy különkiadásban jelentette be, hogy ő valójában egy transzgender nő, és hamarosan megkezdi a nemváltást. Az egykori olimpiai bajnok azóta Caitlyn Jenner néven ismert.

Kris Jenner bedagadt szája

Nem, nem egy műtéttől történt, hanem állítólag egy allergiás reakció eredménye volt ez.

Kylie Jenner szája

Az viszont már közel sem allergiás reakció volt, hogy Kylie Jenner szája rövid időn belül tartósan háromszor akkora lett, mint korábban. Jennert sokáig vádolták azzal, hogy feltöltette az ajkát, de csak saját sminkmárkája kiadása idején vallotta be, hogy valóban plasztikai sebészek segítettek neki abban, hogy nagyobb legyen a szája, nem pedig az, hogy reggelente rácuppantott egy üveg szájára.

Kim Kardashian és Kourtney Kardashian verekedése

Mert így szép és keretes ez a válogatás. Kourtney Kardashian egy héttel azután jelentette be, hogy kiszáll a családról szóló valóságshow-ból, hogy húgával, Kim Kardashiannal összeverekedtek. Mindez 2019-ben történt, adásba pedig 2020 elején került. Valójában teljesen lényegtelen, hogy mi váltotta ki mindezt, bőven elég a videó is.

Szeretnénk felhívni a figyelmet a falra, amin rajta marad Kim Kardashian alapozójának egy része.

Kim:1 face slap

Kourtney: 3 face slaps & 2 kicks

Winner: Kourtney Kardashian 🔥🔥

pic.twitter.com/vtcN5vDFtR — #LikePrideOnTheStone (@GodamPriceTrott) April 3, 2020

+1 Kim Kardashian arca sírás közben

Kiemelt kép: A Kardashianok 2006-ban, a hírnév előtt. Instagram/Kim Kardashian