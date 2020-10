Kurt Russell már megint Mikulás lesz november végén

Érkezik a mozikba és a Netflixre a Karácsonyi krónikák második része.

Két éve debütált a Karácsonyi krónikák című film, melyben Kurt Russell a Mikulást alakította. A mozi akkor egész nagy siker lett, érthetően a Netflix berendelte a folytatást, amihez most kijött az első előzetes is. Ebben Russell mellett feltűnik Goldie Hawn, aki a való életben is a színész párja – itt a Mikulás feleségét alakítja majd.

A sztori szerint egy Belsnickel nevű figura el akarja pusztítani az Északi-sarkot, na meg a karácsonyt is, ez érthetően érzékenyen érinti majd a Mikulást.

November 25. – írhatjátok is fel a naptárba.

Kiemelt kép: YouTube.com/Netflix