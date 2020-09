Dokumentumfilm készült a 18 éves Billie Eilish életéből

Februárban már meg is lehet nézni.

Billie Eilish Instagram-oldalán jelentette be, hogy már készen is van az új dokumentumfilmje, aminek létezéséről egyébként eddig nem is tudtunk. A 2001-es születésű Eilish eddigi életét mutatják be a filmben, az előzetesben egy régi felvételt lehet látni róla, ahogy a zongora előtt üldögél és püfföli. Az azóta ötszörös Grammy-díjas énekesnőt ma már több, mint százmillión követik Instagramon. A filmben jó eséllyel feltűnik bátyja, Finneas O’Connell is, aki számos zenéjét írta, de mellette producerként is besegít testvérének.

A dokumentumfilmet februárban mutatják be, az Apple TV+-on.

