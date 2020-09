Bakács Tibor: Egy Stohl Bucinak többet bocsátanak meg

Kadarkai Endre műsorában ezen kívül Bochkor Gábornak is beszólt és arról is beszélt, hogy most takarítóként dolgozik.

Kadarkai Endre a Világtalálkozó című interjúsorozatában most kifejezetten csodálatos párosítást hozott össze azzal, hogy Mihalik Enikőt és Bakács Tibort ültette össze egy beszélgetésre. Bakács Tibor az elmúlt években nem sokat szerepelt a médiában, most is elmondta, hogy szinte soha nem is enged a felkéréseknek. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: Voltam a csúcson és szerintem ott romlottam el, erkölcsileg és minden szempontból. Ennek kapcsán felhozta példának Bochkor Gábort, miszerint nem akart olyan lenni mint ő: Nem akartam olyan lenni, na! Felszínesek, műveletlenek, nincs tempóérzékük, a média mesterségesen tartja fönn őket. Kadarkai többször is rákérdezett az évekkel ezelőtti szalámilopásra, amivel kapcsolatban Bakács azt mondta, szerinte másoknak többet bocsátanak meg. Érted, egy Sthol Buci. Hát a Stohl Buci szénné tolhatja a fejét, akkor se probléma, nem úgy, mint én, aki… nagyon fontos, egy 4500 forint értékű lopásról van szó. A bűn persze akkor is bűn, (…) de azért azt észreveszem, hogy a celebeknek azért könnyebb. Bakács Tibor beszélt arról is, hogy mostanában munkásszállásokon, kórházakban takarít, de ez csak annyiban bántja, hogy azt látja, szerinte Magyarországon lenézik a munkát, így ezt is. A Szimplában kezdtem el takarítani, és olyan szintű volt a mocsok, hogy azt gondoltam, nem fog menni. De aztán mielőtt bezárt volna a Szimpla a COVID-járvány miatt, kijött az APEH-ellenőrzés(sic) és hibát nem találtak. Kiemelt kép: YouTube