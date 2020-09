Mihalik Enikő: Azzal szoktam viccelődni, hogy Békéscsabán fogok kikötni az Aldiban

Kadarkai Endrének beszélt arról, hogy az a B-terve, ha minden kötél szakad, elmegy takarítani egy boltba.

Kadarkai Endre klubrádiós interjúsorozatában, a Világtalálkozóban most Bakács Tibor és Mihalik Enikő volt a vendég. A magyar modell elmondta, ő úgy látja, körülbelül két éve volt karrierje csúcsán, amit már elkezdett tudatosan leépíteni, mert 15-16 év után úgy érezte, itt az ideje egy picit mással is foglalkozni. Beszélt arról is, hogy ha tizenöt éves korában nem fedezik fel egy bevásárlóközpontban, és nem lesz belőle modell, akkor elvégezte volna a tanítóképzőt és most tanítónő lenne Békéscsabán, majd hozzátette:

Még most is azzal szoktam viccelődni, hogy Békéscsabán fogok kikötni az Aldiban takarítani Nekem ez a back-up plan.

Mihalik szerint az elmúlt években családja és barátai többször is visszarántották a földre, mert többször is előfordult, hogy a beszédstílusa, a viselkedése olyan volt, amit mástól ő sem viselne el vagy nem tartaná szimpatikusnak. Szerinte ennek köszönhető, hogy valójában még most is picit hihetetlennek tűnnek neki az elmúlt évek és karrierje.

Kiemelt kép: Instagram/Mihalik Enikő