Stohl Andrásnak is csak tíz perccel a kezdés előtt árulták el, hogy Kiss Ramóna lesz a műsorvezetőtársa

Még az interjúban is le volt döbbenve a hírtől.

A Tv2 nem viccelt, tényleg nagyon bizalmasan kezelték Lékai-Kiss Ramóna átigazolásának hírét. A tervek szerint Stohl András mellett vezeti majd a Dancing with the stars című műsort, de ezt ugye csak tegnap este, a Sztárban sztár adásában tudta meg mindenki. Olyannyira titokban tartották az egészet, hogy még Stohl András is csak a színpadra lépés előtt nem sokkal tudta meg, hogy ki lesz a partnere. A leleplezés után csináltak vele és Lékai-Kiss Ramónával egy közös, mini interjút, amiben elmondja, hogy konkrétan le volt sokkolva a hírtől.

Ha nekem tíz nevet leírnak, az biztos, hogy a Ramónát a végére hagyom. Már hogy, lehetséges, hogy ő legyen a műsorvezetőtársam. De ez szuper!

— mondja, de az egész felvétel alatt látszik Stohl-on, hogy tényleg olyan új az információ számára, hogy alig bír megszólalni.



Kiemelt kép: TV2