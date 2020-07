Kourtney Kardashian végre elárulta, hogy miért hagyta ott a családi reality-t

Válaszolt az égető kérdésre.

Kourtney Kardashian szerepel az arab Vogue legfrissebb címlapján, ami egy kiváló ok volt arra, hogy az interjúban megkérdezzék tőle, miért szállt ki a Keeping Up With The Kardashians sorozatból, ami már 13 éve fut Amerikában. Kardashian úgy érzi, már kiégett az egészben és nem érzi komfortosan magát ebben a szerepben.

Megállás nélkül forgatom a sorozatot már 13 éve, 19 évadot és 6 spin-off sorozatot is legyártottunk. Úgy éreztem, már nem tölt el elégedettséggel, kezdett nagyon toxikus hatással lenni rám, hogy ennyire elfoglalt vagyok az életem minden pillanatában.

– mondta, majd arról is beszámolt, hogy mi a véleménye arról, hogy a legtöbb ember szerint csak arról van szó, hogy nincs kedve dolgozni.

Az embereknek él egy téves kép a fejükben arról, hogy csak ki akarok bújni a munka alól, ami egyáltalán nem igaz. Azt keresem, hogy mitől vagyok boldog és az energiámat arra fordítom, amitől jól érzem magam.

A döntésre egyébként azután szánta el magát, hogy Kimmel összeverekedtek az egyik forgatáson, amit aztán természetesen leadtak a tévében.

Kiemelt kép: Instagram/@kourtneykardashian