És az megvan, hogy Harry és Vilmos hercegnek van két mostohatestvére?

15 éve tagjai a brit királyi családnak, ha nem is feltétlenül szorosan. Egyikőjük esküvőjén debütált Katalin is mint Vilmos barátnője, másikuk pedig Gordon Ramsay műsoraiban is szerepelt. Már csak egy kérdés maradt: miért nem foglalkoztunk velük eddig?

A brit királyi családról elsősorban valószínűleg mindenkinek Erzsébet királynő, Károly herceg, na meg a két fia, Vilmos és Harry herceg ugrik be elsőként. De mi a helyzet a két herceg mostohatestvéreivel?

Hogy kikkel?

Igen, a trónörökös Károly hercegnek van két mostohagyereke, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni, pedig Károly már 15 éve él boldog házaságban Kamillával, amiről nemrég mi is megemlékeztünk. Márpedig Kamillának az előző házasságából született két gyereke, akik a házasság után automatikusan a királyi család részévé váltak. Itt az idő – ha elégé késve is, de – megismerni Tom Parker Bowlest és Laura Lopest.

Még akkor is, ha Tom Parker Bowles 2019-ben egy reggeli tévéműsorban azt mondta, ő és húga nem teljesen tagjai a brit királyi családnak:

Az anyám beházasodott. Ő már a része. Mi csak a közönséges gyerekei vagyunk. Teljesen a háttérben.

Teljesen a háttérben, közvetlenül a trónörökös mellett ezen a fotón:

Thomas Parker Bowles

1974-ben született, egy évvel azután, hogy szülei, Andrew Parker Bowles és Camilla Shand, aki addig randizott Károly herceggel is, összeházasodtak. Mivel Parker Bowles felmenői közt nemesek is voltak, egyáltalán nem meglepő, hogy gyerekként is a legjobb iskolákba járt, majd az Etonba, ahova Vilmos és Harry is. Az iskolákat elvégezve a főzéssel kezdett foglalkozni, pontosabban ételkritikus lett, később pedig a Tatler egyik írója, majd az Esquire egyik szerkesztője. Sőt, írt a Harpers Bazaarnak, a Town and Countrynak, illetve Gordon Ramsay A fickó F-fel című műsorának készítésében is részt vett.

Igen, ebben a videóban – aminek megnézését vegáknak, vegánoknak és érzékeny lelkűeknek nem ajánlok – is ő szerepel, amint megpróbál feldolgozni és megenni egy egész disznót.

Ramsay műsorai mellett sok más főzőműsorban szerepelt és zsűrizett, évek óta az Egyesült Királyság egyik legismertebb és legelismertebb ételkritikusa. Amellett pedig, hogy ír, saját vállalkozása is van. 2011-ben Mr Trotter’s Great British Pork Crackling márkanév alatt kezdett töpörtyűt árulni, majd ezt kibővítette egy gesztenyesörrel is, később pedig mindenféle húskészítménnyel.

Tom Parker Bowles 2005-ben, fél évvel anyja és Károly esküvője után vette feleségül Sara Buys divatújságírót, esküvőjükön pedig természetesen mostohatestvérei, Vilmos és Harry is ott voltak. A párnak két gyereke született.

Most pedig nézzük Laura Lopest, a másik mostohatestvért

Laura Parker Bowles 1978-ban, négy évvel Vilmos előtt született. Az ő élete közel sem annyira izgalmas, mint bátyjáé, na nem mintha nem lenne elég izgalom az, ha valakinek a brit trónörökös a mostohaapja, szülei szerelmi története pedig szerepel egy netflixes sorozatban.

Bátyjával ellentétben ő már nem az Etonba járt, hanem egy bentlakásos lányiskolába, majd az Oxford Brookes Egyetemre, ahol művészettörténelmet és marketinget tanult. Többéves munka után lett így belőle múzeumi kurátor.

2006-ban ment hozzá Harry Lopeshez, aki hozzá hasonlóan nagyon izgalmas felmenőkkel rendelkezik, mert egy báró unokája. Az esküvőjük 2006-ban volt, az esküvőn pedig egyáltalán nem mellékesen Kate Middleton is ott volt, aki ekkor debütált hivatalosan is Vilmos barátnőjeként. Laura mennyasszonyi ruháját pedig ugyanaz az Anna Valentine tervezte, aki Kamilla 2005-ös eskövői ruháját is készítette.

Lopesnek három gyereke született, egy lány és két ikerfiú. Lánya, Eliza háromévesen az egyik koszorúskislány volt Vilmos és Katalin esküvőjén 2011-ben. Az ő kezét fogta Pippa Middleton, akinek ekkor lett híres a feneke a fehér ruhájában.

