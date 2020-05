Krausz Gábor majdnem elájult az anyaméh látványától a szülőszobában

Tóth Gabi az új blogbejegyzésében részletesen kivesézi a szülését, többek között azt is megtudjuk, hogyan viszonyult az élményhez Krausz Gábor. Mint kiderült, nem túl jól, mert az énekesnő alapból abból sem volt biztos, hogy a férje bírni fogja a szülőszobát, mivel, ahogy írta, egy csepp vértől is képes elájulni.

— írja Tóth Gabi, majd azt is elmondja, hogy csak úgy bírta ki a műtétet, hogy a méhlepényt meglátva azzal nyugtatta magát, hogy az a csak borjúmáj, amivel séfként rendszeresen találkozik.

Persze egy ponton a Krauszt is beengedték, de bevallom, nem sokra emlékszem abból, hogy bent volt. Végül is elég rövid ideig volt velem, hiszen az előkészületre még nem jöhetett, viszont amikor kiemelték Hannit, ő is kiment vele. Még miközben szaladt kifelé, visszanézett rám és ekkor megpillantotta a méhlepényt, amit saját bevallása szerint nem kellett volna. Utólag azt mondta, csak azért nem ájult el, mert gyorsan azt mondta magának, hogy ez olyan, mint egy borjúmáj… igen, kedves olvasó, jól olvastad! A férjem a borjúmájra asszociált a méhlepény láttán, és ezzel előzte meg, hogy el ne ájuljon… Most erre mit mondjak? Ezt dobta a gép…