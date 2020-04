Amire nem számítottál még 2020-ban: Visszatér Renato a Big Brotherből

Teljesen jogos a kérdés, hogy mi jöhet még ezek után.

A Blikk számolt be arról, amire tényleg kevesen voltunk felkészülve, miszerint egy koncertfilm-sorozat keretében közös akkusztikus produkciót készít a Moby Dickkel Renato Pavesi, akinek azért lehet ismerős a neve, mert szerepelt az első magyar valóságshow-ban, a Big Brotherben még 2002-ben.

BB Renato, pontosabban Renato Pavesi a Blikknek azt mondta, hogy bár már a Big Brother idején is gitározott, és egy kiadótól is megkeresték, nem tudtak megegyezni, ezért inkább egy klubot nyitott a körúton, majd le is diplomázott:

Később kezdtem picit kevésnek érezni a klubéletet. Annak idején a Big Brother miatt nem tudtam elkezdeni jazz szakon a tanulmányaimat, de mindig is szerettem volna tovább fejlődni és képezni magam. Ezért kiköltöztem Angliába, ahol azután kezdtek beindulni a dolgok, hogy a Kingston Egyetem zeneművészeti szakán lediplomáztam. Onnantól egyre több megkeresés érkezett és ennek köszönhetően nagyon sokfelé jártam a világban

A visszatérése további részleteit a Blikk cikkében lehet megnézni, ha valakit érdekelne.

