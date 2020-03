Meghan és Harry is üzentek a koronavírussal kapcsolatban

Mindannyian érezzük azt, hogy a világ most nagyon törékenynek tűnik. De abban is bízunk, hogy minden embernek meglesz a lehetősége arra, hogy változtasson ezen

– kezdte új Instagram-posztját a koronavírussal kapcsolatban Harry herceg és Meghan Markle. Úgy folytatták:

Együtt felül tudunk emelkedni ezen. A legfontosabb most a világ egészsége és jóléte, valamint az, hogy megoldást találjunk a legégetőbb kérdésekre, amelyek a járvánnyal kapcsolatosak. Mindannyian megtaláljuk azt a szerepet, amit a globális járvány közepette ránk írtak. Összpontosítanunk kell erre a fejezetre, hogy megértsük, miként tudunk a legjobban a világ hasznára válni. Bár ti nem látjátok, de mi is dolgozunk a háttérben. Köszönjük a csodás közösségnek a támogatást, az inspirációt, a világ iránti elkötelezettséget, amit a járvány közben mutattok. Bízunk abban, hogy hamarosan újra tudunk találkozni. Fantasztikusak vagytok, kérjük addig is, hogy vigyázzatok magatokra. Harry és Meghan.