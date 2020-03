Oops, Britney Spears dala már 20 éves

Az énekesnő a piros kezeslábasról nosztalgiázott.

2000-ben mutatták be Britney Spears Oops!… I Did It Again című dalát, ami idén már 20 éves lett. Nem csak mi, az énekesnő sem érti, hogy hogyan rohadt el két évtized.

Oops!… hogy telt el 20 év ilyen gyorsan?!??! El sem hiszem. Emlékszem erre a piros kezeslábasra, hogy milyen rohadt meleg volt… de a tánc jó móka volt. Most meg itt ülünk a karanténban és azt kívánjuk, bárcsak a Marson lennénk… persze csak viccelek!!! Komolyra fordítva a szót, annyian támogattátok ezt a dalt, hogy szeretném megköszönni… küldöm a szeretetem!!!

– írta posztjában Britney Spears, aki szívesen nosztalgiázott azzal, hogyan állt rajta fénykorában a piros latex kezeslábas.

Kiemelt kép: Instagram/@britneyspears