Nyári Dia szerint ijesztő a mostani helyzet, de valamit megtanulunk belőle

Miután a világ nagy része beszorult a saját otthonába és a koronavírus, valamint a terjedését visszaszorító intézkedések elvették a szabadságunkat, sokan rájöttek, hogy a jövőben változtatnunk kell. Nyári Dia is ezt foglalta össze közösségi oldalán.

Máskor is volt, hogy hetekig nem tudtunk találkozni, de az más volt. Pörögtek a hétköznapok, nem is volt rá időnk, hogy hiányozzunk egymásnak, bármilyen borzasztóan is hangzik ez. Nem indítottunk videóhívast, nem is kerestük annyit a másikat, mert tudtuk annak lehetősége, hogy kocsiba üljünk és elutazzunk a másikhoz mindig ott van (mégis keveset tettük). Most nincs! Korlátozva vagyunk, és rájövünk, hogy ez mennyire ijesztő…most nem mi irányítunk, most tényleg érezzük a másik hiányát.❤️

Jó lesz újra ölelni a barátokat, családot. Újra társasozni, jobban szeretni, jobban megélni a pillanatokat, nem telefont nyomkodni ha együtt vagyunk, érezni a lehetőségét, hogy bármikor mehetünk egymáshoz, és menni is…sokkal többet. #tanulnunkkellebből #kezdjetekelélni #detényleg #mindenjólesz