Sophie Turner kiosztott két másik színésznőt, amiért nem veszik komolyan a koronavírust

A Trónok harcából ismert színésznő, Sophie Turner szombaton Instagramon élőzött férjével, Joe Jonasszal. A videóban pedig erősen beszólt – anélkül, hogy név szerint említette volna őket – Vanessa Hudgensnek és Evangeline Lillynek, miután mindketten azt nyilatkozták nemrég, hogy a koronavírus miatti elszigetelődés csak egy felfújt valami, és ennél többre értékelik a szabadságukat.

i’m living for sophie turner dragging evangeline lilly and vanessa hudgens after they said the coronavirus quarantine is overdramatic and they value their freedoms over their health. sophie did not come to play pic.twitter.com/yWJckWPDDX

— rey (@dicksgraysn) March 20, 2020