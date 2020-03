Bódi Sylvi: Most, hogy nincs munka, ideje véget vetni a pazarlásnak

Bódi Sylvi szerint az élet az elkövetkezendő időben le fog lassulni, ami miatt nekünk, embereknek is le kell nyugodni. Bódi nemrég jött haza Baliról, az ott látott életstílus hatással volt rá, erről az új Instagram posztjában számolt be:

Az eddig ismert élet megváltozik. A világ most kicsit lelassul, s ez minket is lelassításra kényszerít. Mélyen belül érezzük, hogy nagyon itt volt mar ennek az ideje… Bár nem ilyen áron – de régóta vágytam már egy ilyen egyszerübb, lelassultabb életre itthon is. Minden évben hosszú hónapokat töltök világvégi kis szigeteken, egyszerü körülmények között, így pontosan tudom, hogy milyen az, amikor az embereknek kevesebbjük van és mégis sokkal boldogabbak, mint mi itt a rohanó nyugati világban… Kapcsolatban vannak a természettel es egymással. Nem, nem a virtuális, online világon keresztül, hanem a fizikai valóságban.

Szerinte most van itt az ideje, hogy mindenki elmélyedjen önmagában és számot vessen az életéről, a környezetéről és a világról is, majd elgondolkozik azon, hogy mi az élet értelme.

Kiváló idöszak ez arra, hogy átértékeljük a dolgokat, prioritási sorrendet állitsunk fel… Mi is az igazi értek az életben? Mi számít igazán? Most hogy nincs munka, s nem minden a pénz megszerzése körül forog… Ideje véget vetni a pazarlásnak, az ész nélküli vásárlásnak, tárgyak gyüjtésének és imádatának. Ezek vágyak. Most a szükségletekre kell koncentrálni. Meg kell tanulni spórolni, be és megosztani dolgokat.

A következö hónapokban és években kiderül majd, hogy kik az “igaziak”, kikre számíthatsz.

Nagyon sok megtapasztalásban lesz részünk mind egyéni, mind családi, mind társadalmi szinten…