A csoda, amit valójában meg sem érdemlünk: Céline Dion

Nem, nem most tartják a New York-i divatheteket, mindössze annyi történt, hogy Céline Dion turnézik, és kiment az utcára New Yorkban. Csakhogy neki az utcai viselet nem egy farmer plusz pufidzseki kombóból áll, hanem olyan szettekből, mintha most lépett volna le egy kifutóról. Csak az elmúlt egy hétben négy olyan összeállítást is bemutatott, amire nagyon nehéz jelzőket találni.

Itt van rögtön például ez az Oscar de la Renta-ruha, amit nem pont arra találtak ki, hogy a koszos utcán vonuljon benne az ember, de ez Céline Diont nem érdekli. Ahogy nem érdekelte két stylistját, Sydney Lopezt és Pepe Muñozt sem. Utóbbit egyébként nemrég még a pasijának hitték, aztán nyilván kiderült, hogy csak barátok.

A fentihez képest ez a Brandon Maxwell-kabát egy visszafogott darab, pláne a kivillanó farmerral, de a látványt még maga Maxwell is majdnem megkönnyezte, aki Instagramján írt arról a fotó kapcsán, hogy élete egyik első koncertélményét Céline Dionnak köszönheti, ahol az első sorban ült és sírt az örömtől.

Lehet, hogy mást kinevetnénk, ha úgy öltözne fel, mint aki épp rókavadászatra indul a lován, de Céline Dion ebben a Michael Kors-szettben csodálatos.

Ahogy csodálatos ebben a tetőtől talpig pink Peter Do-darabban is, amitől alapvetően fájna a szemünk, de most inkább állva tapsolunk.

Nem beszélve erről a nagyon virágos Moncler x Richard Quinn-ruháról, amit ugyanolyan nagyon virágos harisnyával vett fel az énekesnő.

És ne is felejtsük el ezt a virágos szettet, mert ezt viselte Dion akkor is, amikor a napokban megállította autóját egy rajongó miatt. Mi is megírtuk, hogy az énekesnő az autójában ülve, lehúzott ablak mögött hallgatta ahogy valaki énekel neki, akkor viszont még csak azon nevettünk, milyen reakciót váltott ez ki belőle. Azóta azonban a Paper magazin meg is kereste Freida Solomont, aki egészen abszurd módon még halálos fenyegetéseket is kapott alakítása miatt.

A videónak először csak egy pár másodperces változata terjedt – mi is erről írtunk. Akkor csak annyit láthattunk, hogy Dion kifejezéstelen arccal figyeli, ahogy egy fiatal lány elcsukló hangon énekel neki. Aztán kiderült, hogy van ennek egy hosszabb változata is, amiben láthatjuk, hogy amikor Solomon elkezdett neki énekelni, Dion szól a sofőrjének, hogy álljon meg, majd miután végighallgatja a lányt, odanyújtja neki az öklét, miközben azt mondja neki:

Te vagy a legjobb. Nagyon köszönöm ezt neked.

Solomon a Paper magazinnak adott interjújában elmondta, egy barátjával ebédelt, amikor feltűnt nekik a Four Seasons hotel előtti tömeg és a fotósok, majd valaki szólt nekik, hogy Céline Dionra vártak. „Majdnem kiugrott a szívem a helyéről, mert egész gyerekkoromban az ő zenéjét hallgattam. Tudtam, hogy oda kell mennem, hátha kijön, hátha láthatom.”

Dion pedig kijött, de rögtön be is szállt az autójába, Solomon viszont nem adta fel, mutatta az énekesnőnek, hogy húzza le az ablakot, aki meg is tette ezt. A videón nem látható, de Solomon elmondta Dionnak, hogy mennyire fontos része volt a gyerekkorának, hogy sokat hallgatta Andrea Bocellivel közös duettjét, majd hirtelen elkezdte neki énekelni neki Dion I Surrender című számát, miközben remegett az izgalomtól.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Music By Freida (@musicbyfreida) által megosztott bejegyzés, Márc 3., 2020, időpont: 12:09 (PST időzóna szerint)

Teljesen elfelejtettem, hogy mások is vannak körülöttem, annyira lenyűgözött a pillanat, ahogy ott volt előttem és hallgatott engem, pedig nem kötelezte rá senki. (…) Ökölpacsiztunk, megköszönte, hogy énekeltem neki, azt mondta, hogy szép volt, majd puszit dobott és elment.

A videó ezen részét azonban először kevesebben látták, a megvágott, hat másodperces részlet miatt pedig Solomon elmondása szerint egészen kegyetlen kommenteket kapott, olyanokat is, hogy inkább ölje meg magát. A magazinnak azt mondta, ezen megjegyzések után egy pillanatra még saját maga előtt is megkérdőjelezte, hogy valóban tud-e énekelni. Valószínűleg ezért töltötte fel a napokban az alábbi videót Instagramjára, hogy megmutassa, milyen az, amikor elcsukló hang és izgalom nélkül énekli el Céline Dion I Surrenderjét.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Music By Freida (@musicbyfreida) által megosztott bejegyzés, Márc 8., 2020, időpont: 3:50 (PDT időzóna szerint)

Ha valaki azt hitte volna, hogy ezt amúgy már nem lehet fokozni, az nagyot tévedett, mert Solomon két nappal az első találkozó után ismét belefutott Céline Dionba, aki felismerte őt. Solomon megköszönte, hogy énekelhetett neki az énekesnő pedig azt mondta: „Nincs mit. Én köszönöm.”

Kiemelt kép: MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images