Most komolyan az a baj, hogy Céline Dion vékony és van pasija?

Van az a vicc a nyúllal, akit akkor is megvernek, ha van rajta sapka, meg akkor is, ha nincs rajta. Na ez történik most Céline Dionnal is.

Bár Céline Diont nem verték meg, de az elmúlt napokban óránként legalább két cikkbe lehet belefutni vele kapcsolatban, amikben vagy azt taglalják, hogy miért ilyen vékony, vagy hogy miért van jóban egy férfival, három évvel azután, hogy meghalt a férje.

Vagyis két olyan dolog miatt szólnak be neki, amit a társadalom általában (sajnos) elvár egy nőtől – legyen vékony és legyen pasija, mert ha ezek nincsenek meg, akkor ott valami nem stimmel. De ezek szerint akkor sem stimmel valami, ha megvannak.

Céline Dion kanadai énekesnő, aki 1988-ban lett nemzetközileg is híres, amikor Svájc színeiben versenyzett az Eurovíziós Dalfesztiválon. Azóta eltelt pár év, Dion idén lesz 51 éves, 1988 óta kiadott már pár tucat lemezt és most is épp világkörüli turnéján van, annak ellenére is, hogy évek óta nem jelent meg új albuma. Igaz, utóbbiban közrejátszhatott az is, hogy 2016-ban hosszú betegség után elhunyt férje, René Angélil.

Egy ilyen haláleset nyilván kikészíti az embert, még az is lehet, hogy emiatt lett vékonyabb az énekesnő – aki egyébként sem szenvedett a plusz kilóktól – ezt persze nem tudhatjuk, és valójában sok közünk nincs is hozzá, és nem is érdekes. De most, hogy Dion szem előtt van, és turnéja miatt napi szinten készülnek róla fotók – ráadásul nagyon különleges ruhákban – többen is kikezdték őt külseje miatt. Csontosnak és egészségtelenül vékonynak látják, közben pedig amiatt kritizálják, hogy az haute couture-darabok, amiket felvesz, túl extravagánsak és nevetségesen festenek rajta.

Nyilván Dion már elég edzett ahhoz, hogy tudja, miként kell kezelni az ilyet, új külsejével kapcsolatban ezért a következőket mondta Dan Woottonnak egy interjúban.

Magamért csinálom mindezt. Erősnek, szépnek, nőiesnek és szexinek akarom érezni magam

– mondta, majd kifejtette, hogy neki ez tetszik, ha pedig valakinek nem tetszik, az ne készítsen fotókat róla:

Ha tetszik, itt vagyok. Ha nem, hagyj békén.

Céline Dion egyébként napi szinten edz, pontosabban táncol egyik háttértáncosával, Pepe Munozzal, akivel mostanában sokat mutatkozik nyilvánosan. Ez a másik, ami többeknek fáj azon felül, hogy Dion vékony. Mármint az, hogy az énekesnő életében megjelent egy férfi, alig három évvel férje halála után.

A pletykák nyilván arról szólnak, hogy Dion és Munoz együtt vannak, az énekesnő viszont tagadja a dolgot. Pontosabban azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban:

Szingli vagyok. A lapok persze azt írják, hogy »Úristen, René épp csak meghalt, erre itt egy másik férfi«. Igen, van egy új férfi az életemben, de nem A férfi.

A People azt írja, Dion aggódott, hogy Munoz nehezen kezeli majd a hirtelen jött nagy figyelmet:

Nagyon hamar barátok lettünk, jól éreztük magunkat. Ebből aztán az lett, hogy elkezdtek minket fotózni, és mindenki azt kérdezgette, ki ez a férfi és mi van Renével. De ne keverjük össze a dolgokat. Barátok vagyunk. Legjobb barátok. Persze hogy ölelkezünk és megfogja a kezem, ha valahova elmegyünk. Úgy értem, ő egy igazi úriember, egymásba karolva sétálunk. Amit nem bánok, hisz jóképű és a legjobb barátom.

Munozról egyébként mindössze annyit tudni, hogy 34 éves, és amellett, hogy Dion egyik háttértáncosa, nagyon tehetséges grafikus is. Instagramján is New York-i grafikusként hivatkozik magára, fotói közt pedig zömében rajzokat, nem pedig táncos képeket lehet látni.

View this post on Instagram A post shared by Pepe Muñoz (@p.e.p.e.munoz) on Mar 7, 2018 at 1:13pm PST

Vagy ilyen, róla készült fotókat:

View this post on Instagram A post shared by Pepe Muñoz (@p.e.p.e.munoz) on Dec 5, 2018 at 8:38am PST



De mi van, ha egyelőre csak nem akarják nyilvánosságra hozni kapcsolatukat, és valójában tényleg együtt vannak?

Semmi. Céline Dion férje három évvel ezelőtt halt meg, és senki nem várhatja el Diontól, hogy örökké gyászoljon. Pláne mert ha ezt tenné, akkor meg az lenne a baj. De legalább őt nem zavarja, hogy miket írnak róla, hisz az említett interjút ezzel zárta:

Hogy őszinte legyek, azt hiszem, ez életem egyik legjobb időszaka, szeretném átélni kiélvezni minden pillanatát. Olyan, mintha kaptam volna egy második löketet. Mintha szelet kapott volna a vitorlám. Jól érzem magam.

Kiemelt kép: Edward Berthelot/Getty Images