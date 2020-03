Tóth Vera: Az anyagi kár jelentős

A koronavírus miatt hozott intézkedések veszélyeztetik a megélhetését.

A világjárvánnyá nyilvánított koronavírus terjedésének megállítása érdekében Magyarországon is intézkedéseket vezettek be, aminek értelmében például nem lehet tömegrendezvényeket tartani. Ez pedig a közszereplőknek is rossz hír.

Sajnos ránk is vonatkozik az intézkedés egyik pontja, miszerint a száz fő fölötti, zárt és az ötszáz fő fölötti nyitott rendezvényeket tilos megtartani. Az esetemben/esetünkben ez a döntés az elkövetkezendő két hétre (eddig) tíz koncert lemondását jelentette és korántsem biztos, hogy ez ennyi időre szól. Az anyagi kár jelentős, az élmény veszteségről már nem is beszélve, mert amellett, hogy az, amivel foglalkozunk, nem csak a megélhetésünket, de az életünk értelmét is jelenti

– írta közösségi oldalán Tóth Vera, aki hozzátette, szerinte is fontos az óvintézkedések betartása még ha nehézséget is okoz a kialakult helyzet.

Nagyon sajnáljuk, hogy ez történik, reméljük a legjobbakat és minden kedves rendezvényesnek, vendéglátásban dolgozónak, kollégánknak kitartást és erőt kívánunk az elkövetkezendő időszakra. Ugyanezt kívánom/kívánjuk azoknak is, akik megfertőződtek és azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik ellátják őket.

