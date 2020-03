Pirner Alma egy tangás fotóval üzeni Thaiföldről: Jó döntés volt, hogy nem mondtuk le az utat

Miközben Horváth Éva Balin nem aggódja túl a koronavírust, addig Pirner Alma Thaiföldön csinálja ugyanezt. Utóbbi a medence partján fekve üzent követőinek.

Sokan kérdezték, amikor 10 napja útra keltünk, hogyhogy el merünk indulni ebben a helyzetben… Bennem is volt aggodalom, de nagyon jó döntés volt, hogy nem mondtuk le az utat. Itt teljes nyugalom van és biztonság, semmi pánik, és nagy odafigyelés. Minden plázában/reptéren lázat mérnek egyesével, vagy hőkamerás kontroll van. Mindenhol kirakva a kézfertőtlenítő, aki akar, tud maszkot venni és hordani, és szerencsére nagyon nyugodt, tömegtől és zsúfoltságtól mentes helyeket választottunk, ahol 10 méteres körzetben általában senki nincs körülöttünk

– kezdte Pirner Alma, aki elmondta, hogy a vírus miatt kialakult helyzet a munkáját sem veszélyezteti, így emiatt sem aggódik.

Mivel online vállalkozást vezetek, az ügyfeleimmel is így tartom a kapcsolatot, ha pedig esetleg otthon szigorodik a helyzet, “home office”-ból akkor is megy minden. Keep calm&relax! Az a legjobb immunerősítő.