Fluor Tomi: Ott álltam másfél órája, mint egy hülye

A zenész egy újabb fotót posztolt nemrég véget ért nyaralásukból, amin Fluor Tomi a dominikai naplementét várja. Eközben viszont rájött valami fontosra, amit követőivel is megosztott.

De miért akartam én ezt annyira? Talán azért, mert az ember ilyen, biztonságban érzi magát a már megélt lelki útvonalak mentén, ami puhára van bélelve az emlékekkel, az utólag kicsit szebbé, mássá, illeszkedőbbé csalható múlttal. Viszont én nem akarok ilyen lenni, ahogy nem leszek már sem a 16 éves underground rapper, sem a “gránátos” vagy éppen Mizus Fluor és nem is kell annak lennem. Elmúlt, ahogy abból a délutánból is csak egy volt az óceánparton. Elmehetek újra oda, hogy most meg ezt a legfrissebb élményt üldözzem és ott is lesz a víz, az ég, a pálmák, de “A” pillanat nem rendelésre jön és ami még biztosabb, nem a múltban kell keresni, nem onnan érkezik.