Alakja miatt kritizálta Taylor Swiftet, többen megfenyegették, most elnézést kért

Bemutatták az énekesnőről szóló dokumentumfilmet, Nikki Glaser pedig akaratán kívül is szerepet kapott benne.

Január 31-én mutatta be a Netflix a Taylor Swiftről szóló dokumentumfilmjét Miss Americana címmel. Már az előzetesből is kiderül, hogy a film egy része azt mutatja be, az énekesnőnek milyen kritikákat kellett elviselnie, de legalábbis meghallgatnia. Az egyik ilyen a filmben is bevágott mondatot Nikki Glaser komikus mondta:

Annyira vékony, hogy már zavar. Mint az összes modell barátnője is, nemár.

Az előzetes kikerülése után Glaser Instagramján tett közzé ezzel kapcsolatban egy nagyon hosszú magyarázatot és bocsánatkérést. Ebből kiderül, hogy nagyon várta már Swift dokuját, mert az énekesnő hatalmas rajongója, és borzalmasan érezte magát, amikor meghallotta a saját hangját a filmben, és látta, hogy fenti mondata milyen hatással volt arra az emberre, akire egyébként felnéz. azt is írta, hogy több fenyegetést is kapott Swift rajongóitól, amit valamennyire megért, hisz ő is hasonlóan imádja az énekesnőt, majd kifejtette azt is, hogy Swifthez hasonlóan ő is évek óta küzd étkezési zavarokkal, amiről többször is említést tett már, és valószínűnek tartja, hogy épp nagyon kövérnek találta magát és féltékeny volt Swiftre, amikor a fentieket mondta.

Valójában azért írom mindezt, hogy bocsánatot kérjek valakitől, aki komolyan nagyon sokat jelent nekem. Remélem, mindez valahogy eljut hozzá, hogy tudja, mennyire sajnálom, hogy fájdalmat okoztam neki, és hogy egyszer szeretnék a barátja lenni

– fejezte be Glaser a posztját, ami nyilván eljutott Swifthez is. Az énekesnő a poszt alatti kommentjében azt írta, örül a bocsánatkérésnek, és nagyon sajnálja, hogy hozzá hasonlóan Glaser is küzd étkezési zavarokkal.

