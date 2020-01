Zámbó Krisztián saját ruhamárkát akar piacra dobni

A nőknek akar tervezni.

Eljött a pillanat: Zámbó Krisztián is rappel

Az énekes már korábban is beszélt megvalósításra váró üzleti terveiről, amikből aztán nem lett semmi, mindenesetre most újabb vállalkozást talált ki magának. Zámbó Krisztián divattervező szeretne lenni és már a célcsoportját is kiválasztotta.

Tervezek egy saját ruhamárkát. Női ruhamárkát, mert úgy látom, hogy ez elég jól tud működni. Webáruházat szeretnék, már el is kezdtem ezzel foglalkozni. Természetesen én fogom megtervezni. Nyilván nem én fogom itthon varrni tűvel és cérnával, erre megvan a kapcsolatom, aki elkészíti majd a ruhákat

– magyarázta Zámbó Krisztián, akinek viszonylag nehezen megy egyről a kettőre jutni. Barátnőjével a lánykérés óta eltelt fél év alatt sem tudtak megegyezni abban, hogy kicsi vagy nagy esküvőt szervezzenek.

Kiemelt kép: rtl.hu