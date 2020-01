Iszak Eszter meztelenül ébredt Balin

A takarója épp csak annyira takarja, hogy ne villantson.

A modell tavaly legalább egy tucat helyre utazott el és most is épp Balin élvezi a jó időt. A tengerpartos képek után pedig posztolt egyet az ágyából is. Erről pedig kiderül, hogy Iszak Eszter meztelenül alszik, bár az is lehet, hogy csak a fotó kedvéért. Az eredmény azért nem lett közönséges. Pont annyi látszik, amennyi kell.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon iszakeszti (@iszakeszti) által megosztott bejegyzés

Kiemelt kép: Instagram/@iszakeszti