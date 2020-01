Kulcsár Edina: Miért nem büntetik a lelki bántalmazást?

Szerinte ideje lenne, hogy a közösségi média szereplői felelősséget vállaljanak.

A minap nem csak Schobert Norbit, de Kulcsár Edinát és családját is betalálta egy cikk, amiben azt írják, hogy a modell és férje kiárusítják a gyereküket a lájkokért. Ez pedig nagyon rosszul érintette Kulcsárt.

Hazudnék, ha most azt írnám, mennyire szuper jó kedvem van… Persze, most biztosan a várandósság is közrejátszik abban, hogy jobban megviselnek a különböző lelki dolgok! A testi sértést büntetik… de mi a helyzet a lelkünkkel? Idegen emberek azt írhatnak rólunk amit csak akarnak? Anélkül, hogy utánajárna annak, hogy amit ír, az valóban igaz-e?

– kezdte a közösségi oldalán Kulcsár Edina.

Ezt (tegnapi gusztustalan cikk ) igazából már el is engedtem, de ebből a kérdésből szépen tovább folytattam az okfejtést magamban és mélységesen elszomorodtam, hogy mennyire nincs jelen a -Közösségi Média- világában a felelősségvállalás fontossága! Már annak is kutya kötelessége lenne ezt előtérbe helyeznie, aki akár ,,csak” 10.000 embert ér el, de aki milliókat ér el? Nekik, hogy nem jut eszükbe, hogy különböző kijelentésekkel/irományokkal lelki bántalmazást folytatnak? Vagy éppenséggel tudják, de ezzel együtt azt is, hogy megtehetik, mert nincsen semmi törvényi szabályozás rá? Ezt miért nem büntetik? Nagyon bízom abban, hogy ez hamarosan változni fog!

Kulcsár Edina ezután elmondta, hogy ő viszonylag hamar túllendül a bántásokon, de azok miatt, akiknek ez nehezebben megy, ideje lenne változtatni.

Szerencsére elég pozitív az életszemléletem, szóval nem lesz itt baj, de mi van azokkal, akik nem tudják a hasonló helyzeteket magukban lerendezni? Ők mihez kezdjenek? Járjanak pszichológushoz? Ezzel valamit kezdeni kell. Nem miattam/miattunk vagy az elmúlt napokban történtek miatt, hanem a szebb jövő érdekében! Mi értelme az utálkozásnak? Az ujjal mutogatásnak? SEMMI! Vagy embereket tényleg az tesz boldoggá, hogy másokat bánthatnak? Nem akarom elhinni! Bocsánat! Itt be is fejeztem, csak nem tudok egyszerűen most másra gondolni. Ezek a kérdések lebegnek a szemem előtt.

