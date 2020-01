Miley Cyrus hatalmas műcicikkel köszöntötte keresztanyját, Dolly Partont

74 éves lett az énekesnő.

Rokoni viszony ugyan nincs a két énekesnő között, Dolly Parton csak azért lett a keresztanyja Miley Cyrusnak, mert az apjával, Billy Ray Cyrus a 90-es évek óta barátságban állnak, de a szoros viszony így is adott.

Miley Cyrus még 2017-ben, Jimmy Fallon esti showjában öltözött be Partonnak és előadta az 1983-as Islands In The Stream című dalt az eredeti duettpartnerrel, Kenny Rogers. Ezt az emléket visszaidézve köszöntötte most fel a közösségi oldalán a keresztanyját.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Miley Cyrus (@mileycyrus) által megosztott bejegyzés, Jan 19., 2020, időpont: 10:21 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@mileycyrus