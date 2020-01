Miley Cyrus 12 évvel ezelőtti fotóján még a Jonas fivérek is szerepelnek

Hogy lehet, hogy már ők is ennyi ideje a szakmában vannak?

Az énekesnő még csak most töltötte be a 27-et, de már közel másfél évtizede ismeri a fél világ. Miley Cyrus most egy 12 évvel ezelőtti fotót posztolt, ahol 15 évesen valójában már sztár volt, ahogy a mellette álló Jonas testvérek is.

A változás mondjuk nem kicsi és ami még ennél is jobb, hogy ezek szerint nem csak mi öregszünk.

