Schwarzenegger ajándékot is kapott Stallone karácsonyi partiján

Amit amúgy szeretne elárverezni jótékony célból.

Sylvester Stallone egyik új Instagram-posztjából derült ki, hogy otthon karácsonyi partit szervezett, amire Arnold Schwarzeneggert is meghívta. Sőt, ajándékot is adott neki: egy festményt, merthogy Stallone régóta festeget otthon, sőt, kiállítása is volt már.

Arnold előző este átjött egy kis karácsonyozásra, én pedig ezt a festményt adtam neki. Büszke vagyok, mert azt mondta, egy európai eseményen jótékony célra fogja felajánlani

– írta Stallone.

Itt láthatjátok a művet:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sly Stallone (@officialslystallone) által megosztott bejegyzés, Dec 25., 2019, időpont: 4:55 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram.com/officialslystallone