Megyeri Csilla addig nem szexelt a párjával, míg az nem fogyott a hasából

Megyeri Csilla a Nyugi! Köztünk marad… című talkshow vendége volt, ahol arra a kérdésre kellett választ találnia Gáspár Evelinnek és Zámbó Krisztiánnak, hogy Megyeri mivel vette rá párját a fogyásra.

Több válaszlehetőség is volt, de kiderült, hogy szexmegvonással fenyegetett a celeb.

Mi szoktunk Zsoltival ilyen játékosan fogadni, meg nem tudom, és egyszer így feldobtam, hogy »Jó, akkor addig nincs szex, amíg le nem dobod a pocakot, mert engem ez zavar és látom, hogy téged is zavar!«. Sőt, már az édesapukáját is zavarta, mert megszólta, és így innen jött, hogy addig no szex, amíg van pocak.