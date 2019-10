Nők nélkül talán sör se lenne

A történelem sok bizonyítékot hagyott ránk, mekkora szerepe volt a nőknek a sörfőzésben. Ráadásul Vasvári Vivien is azt vallja, hogy lehet ez női ital. Sőt!

Ha a sörökről és a sörfogyasztásról van szó, szinte biztos, hogy először a férfiak ugranak be, pedig igazából a nőknek köszönheti a történelem a sörfőzést, és az elmúlt években nagyot változott a nemek aránya. De ne szaladjunk ennyire előre: igazából eleve a nőkhöz köthető az egyik legnépszerűbb alkoholos ital eredete. Ők készítették.

Ó, sör istennői!

Az árpából készült alkohol története tízezer évekre nyúlik vissza – már kilencezer évvel ezelőttről is találtak bizonyítékot a fogyasztására -, bár azt nem tudjuk, hogy hol jelent meg először: a Nílus mentén, esetleg a Tigris és Eufrátesz határolta Mezopotámiában. Az viszont biztos, hogy a sumerek elég magas színvonalon űzték a főzést és a kísérletezést. Sok lap, köztük a Huffington Post pedig azzal is foglalkozik, hogy tulajdonképpen kinek a feladata volt, hogy az asztalra kerüljön egy-egy pohárral. A sumereknek egyenesen istennőjük is volt a sörfőzéshez. Ninkaszinak adtak hálát érte. Nagyjából időszámításunk előtt 1800 körülről ráadásul megmaradt egy recept, egy himnusz Ninkaszihoz, hogy illik készíteni az alkoholt.

Hogy mennyire fontos és megbecsült pozíció volt a sörfőzés az ókori Mezopotámiában, mi sem mutatja jobban, hogy a királyok listáján az egyetlen női uralkodó, Kubaba nem vérségi alapon jutott hatalomhoz. Kocsmárosból lett köztiszteletben álló királynő, aki a ránk maradt írások alapján száz évig vezette a sumereket. Az ókori egyiptomiak szintén egy istennőhöz, Menkethez imádkoztak, ő volt a sörkészítés oltalmazója.

Ha alkoholárusításról volt szó, akkor is a nők jöttek a képbe több ezer évvel ezelőtt. Hammurápi törvényei is foglalkoztak a sörrel, és a kocsmajog a nőknek járt. Ahogy viszont szép lassan kikerült az otthoni konyhákból a főzés, úgy vesztette el a női nem a sörprivilégiumot. A céhesedés és az üzlet férfiasította el a sörkészítés művészetét.

Nem csak a férfiak itala

A nagy múltú márkák mellett az utóbbi években megszaporodtak a különböző fajtájú sörök, és a sörfogyasztás virágkorát éli. A nők ismét elkezdték a sör mellett lerakni a voksukat, és lassan, de biztosan ugyanannyi női sörrajongó lesz, mint férfi. Egy tavaly kiadott felmérés alapján például 2015 óta több százalékpontot javult az arány, és a kézműves verziók fogyasztói 31,5 és 68, 5 százalékos arányban oszlanak meg a nemek szerint Amerikában. Egyelőre a férfiak javára.

És ha már sör és trend: megkérdeztük meg az egyik luxusfeleséget is, mennyire illik hozzá a sörözés. Vasvári Vivien abszolút a szénsavas italokért van oda, és szerinte az a jó a sörben, hogy bulizáskor, vagy egy vakáció alatt is teljesen nyugodtan eliszogathatja az ember, de akár kedvenc sorozata közben is. Ő például körülbelül húszéves koráig nem is ivott sört, és csak azután kezdett el ismerkedni vele. A bort a mai napig utálja, és szerinte meg kell érni ezekhez. A sörrel pedig ez már megtörtént.

