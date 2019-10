Újra összeáll Majka és Curtis

Majka őszi turnéján már együtt fognak fellépni.

Ahogy arról mi is beszámoltunk korábban a mai nap folyamán, Majka és Curtis között úgy tűnik, szent a béke.

Majka és Curtis úgy tűnik, kibékültek Curtis nem tudja elfelejteni, hogy barátja kiteregette a drogproblémáit, de közelednek egymáshoz, és a közös munka sem kizárt.

Most viszont Majka ezt megerősítette egy bejelentéssel, ami alapján nem csak kibékültek, de folytatják tovább együtt. A két zenész másfél évig külön utakon járt, miután Curtis drogproblémái miatt feloszlott a formáció. Most viszont Majka új Facebook-posztban jelentette be, hogy Curtis csatlakozik hozzá és a 100 Tagú Cigányzenekarhoz őszi turnéjukon. Mint posztjában írta, el akarták kerülni, hogy üzleti húzásnak tűnjön a dolog, ezért nem hoznak létre egy külön újraalakulós turnét, így akiknek jegye van már Majka közelgő koncertjeire, az Curtis-szel is fog majd találkozni.

