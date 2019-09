Sokan összekeverték a színésznő Michelle Williams-t a Destiny’s Childossal

Michelle Williams a Fosse/Verdonért kapott Emmy-díjának köszönőbeszédében felhívta a figyelmet a nők, különösen a fekete nők mostoha helyzetére a szórakoztatóiparban, ami a fizetéseket illeti fehér férfi társaikkal szemben, amiért rengetegen dicsérték a beszédét.

Ugyanakkor akadtak olyanok is természetesen, akik emiatt felháborodtak, úgyhogy Twitterre és Instagramra mentek, próbálva a haragjukat a színésznőre zúdítani. Csakhogy ő nincs fent egyik platformon se, úgyhogy a legtöbben, akik próbálták őt megjelölni a tweetjükben, vagy kommenteltek egy kép alá, a Destiny’s Child tagját, az énekesnő Michelle Williams-t jelölték meg. Ami azért is fura, ahogy erre egy élőzése során felhívta a figyelmet az énekesnő Williams, ő fekete, míg a színésznő Williams nem.

Williams felhívta a tényre a figyelmet, hogy amikor valaki megjelöl valakit, akkor gyakran egy listából kell kiválasztania a személyt, amit a beírtak alapján feldob, ott pedig látszik az illető profilképe is, ezért sem érti, miért keverték össze az emberek névrokonával.

Végezetül viccesen felhívta a figyelmet a végén az olvasás és megfigyelés fontosságára, mert elkerülhetőek vele az ilyen helyzetek.

