Katy Perry a gyerekek miatt békült ki Taylor Swifttel

Perry tette az első lépést a békülés felé.

Katy Perry volt legutóbb a vendége Ellen DeGeneres műsorának, amiben szóba került régi háborúja Taylor Swifttel is, utóbbi You Need To Calm Down klipjében ásták el a csatabárdot jelképesen. Mint ismert, Perry és Swift egy táncoson veszett össze, aki úgy volt, hogy egyikőjük turnéjára megy, de végül másikéra ment helyette egy félreértés következtében, aztán elkezdtek zenén keresztül üzengetni egymásnak, Swift például egy halom celebet összerántott Bad Blood című, Perry-ről szóló számának klipjéhez.

Mint elmondja, Perry rájött, hogy nagyon sok fiatal és gyerek rajong értük, akiknek rossz példát mutatnak ezzel az egész civakodással, úgyhogy ajándékkal lepte meg egy fellépése előtt Swiftet. Aztán egyre többször összefutottak és rájöttek, hogy sokkal több a közös bennük, mint gondolnák, és azóta szent a béke. Reméli, ettől majd fiatal rajongók is nyitottabbak lesznek a megbocsájtásra az életükben.

Kiemelt kép: Lester Cohen/AMA2011/WireImage