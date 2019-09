Egész este panaszkodott a brit nő, hogy fája a lábfeje, aztán másnap röhögve vette észre a nevetséges okot

A skóciai Glasgowban élő Ayleigh McGhee előző hét pénteken bulizni indult a barátaival, akiknek aztán egész este arra panaszkodott, hogy nagyon fáj a lábfeje, nyomja a cipő, és nem tud rendesen járni sem. Aztán másnap megnézte az este elején róla készült fotót, amit az Instagram-oldalán osztott meg, és azonnal rájött az előző esti fájdalom okára.

Csak a cipőjét kellett megnéznie. Mert mint kiderült, sikerült fordítva felvennie a magas sarkút, és ez egyszer sem tűnt fel neki, amíg rajta volt.

Ez pedig annyira tetszett barátjának, Georgia Henrynek, hogy szombaton meg is osztotta Twitter-oldalán a történetet, egy, a rosszul felvett cipőket kiemelő fotót is mellékelve hozzá.

Ayleigh was actual moanin the full night sayin she couldn’t walk in her shoes n only just realised this morning she was wearing them on the wrong feet😭😭😭this lassie man pic.twitter.com/ZWwunPCYLZ

– írta a kedves barátnő, röhögve sírós emotikonokkal jelezve, mennyire viccesnek tartja az egészet.

A poszt hatalmas sikert aratott a közösségi oldalon, ahol több mint 33 ezer like-ot kapott. És kiderült, ezt a hibát nem csak ő követte el. A kommentek között ugyanis többen is jelezték, ők is jártak már így , vagy ismernek valakit, aki megtette már ugyanezt. Egyikük pedig közölte, ő egyszer a bikini alsóját vette fel fordítva, és nem tűnt fel neki, pedig érezte, hogy valami nem stimmel.

don't see the problem😅 here i made the same mistakes all the time it is ok we arent perfect:once I wore my bikini wrong I didn't realized it until my husband noticed when took picture : back was front and the front wasback something was bothering me didn't know why haha pic.twitter.com/5denMoUjbu

— writingfromtheheart (@maryazul85) September 17, 2019