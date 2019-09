Így néz ki 17 évvel később a kislány, aki a Missy Elliott klipekben táncolt

Emlékszel még a copfos kislányra a Work It videójából?

Emlékeztek még a copfos kislányra, aki számtalan Missy Elliott videóban táncolt lélegzetelállítóan, többek között a Work It klipjében is? Anno szerepelt gyerekszenzációként Ellen DeGeneres műsorában is.

Alyson Stonernek hívják és az évek során természetesen felnőtt, nemrég pedig az MTV Video Music Awards-on lepett meg mindenkit, amikor visszatért előadni a Work Itet Elliott lélegzetelállító fellépésén.

Most pedig legutóbbi, 17 évvel ezelőtti szereplése után visszatért DeGeneres műsorába is vendégként. Elmondta, hogy az MTV-s fellépése óta nagyot nőtt a népszerűsége, már 1 millió követője is lett Instagramon. Stoner egyébként sok filmben is szerepelt és táncolt, például a Step Up-filmekben is láthattuk.

