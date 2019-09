Ezek után nagyon más szemmel nézed majd az Óz a csodák csodáját

1. Dorothy ruhája valójában rózsaszín volt

Dorothy fehér blúzos, kék ruhája valójában kék blúzos, rózsaszín ruha volt, ezt a két színt ugyanis könnyebb volt felvenni technicolorban, amivel a film készült.

2. Eredetileg nem is piros az a cipő

A könyvben Dorothynak ezüst a cipője, csak az MGM filmstúdió feje, Louis B. Mayer döntése miatt lett piros a filmben, hogy ezzel is megmutassák, mekkora csoda ez a technicolor.

3. Toto kutya többet keresett, mint a pöttömöket alakító színészek

Erről az egyik pöttömöt alakító Margaret Pellegrini beszélt évekkel ezelőtt a Todaynek. A Totót alakító terrier heti 125 dollárt kapott, a törpenövésűek pedig heti 50 dollárt, amit még le is felezett a menedzserük.

4. Judy Garland főszereplőként kevesebbet kapott, mint a többi színész

Nemcsak manapság keresnek kevesebbet a színésznők. Garland heti 500 dollárt kapott – igen, csak négyszer annyit, mint a kutya – míg a madárijesztőt és a bádogembert alakító Ray Bolger és Jack Haley heti 3000 dollárt keresett.

5. Majdnem más lett Dorothy

Először Shirley Temple-nek akarták adni a főszerepet, de nem énekelt olyan jól, mint Garland. Utóbbi 17 éves volt a forgatás alatt, Temple akkor pedig még csak 11 volt.

6. A gonosz boszorkányt alakító színésznőt több baleset is ért a forgatás alatt

Margaret Hamilton nemcsak a negatív főhős szerepét kapta meg, de több sérülést is szenvedett. A ruhája többször is meggyulladt a forgatás alatt, az arca több helyen megégett, a zöld festék pedig hetekig nem jött le az arcáról, illetve az abban található mérgező anyagok miatt meg is betegedett.

7. Nemcsak a boszorkányt kenték be festékkel, de pár lovat is

Smaragdvárosba érve Dorothyék egy színváltós lóval találkoznak, a színeket pedig úgy értékel a filmesek, hogy a lovakat cukros ételfestékkel kenték be.

8. A Bádogembert alakító színészek is megbetegedtek

Még a lovak jártak a legjobban, ugyanis a bádogembert először Christian Ebsen alakította, akinek alumíniumporral kenték be az arcát a szerephez. Ő allergiás rohamot kapott a portól, és konkrétan összeomlott a tüdeje, majd kórházba került. Ezután kapta meg a szerepet Jack Haley, akinél már egy fokkal biztonságosabb alumínium tartalmú kencét használtak. Neki csak a szeme gyulladt be tőle.

9. Aztán végül mindenki kapott egy kis mérget

Mert az egyik jelenetben látható hó azbesztből készült, amit akkoriban rendszeresen használtak műhónak.

10. A gyáva oroszlán tényleg oroszlánbundában volt

Bert Lahr ruhája valódi oroszlánszőrből készült és legalább 40 kilós volt.

11. Dorothy lánya hozzáment a bádogember fiához

Merthogy Judy Garland lánya Liza Minelli, aki aztán 1974-ben ment feleségül Jack Haley fiához, ifjabb Jack Haley-hez.

12. Garlandot felpofozta a rendező

Egy évekkel ezelőtti Time-cikk szerint a rendező Victor Flemming konkrétan felpofozta Judy Garlandot amikor az egyik jelenetben nem bírta abbahagyni a nevetést. A pofon után azt mondta neki, „menj vissza dolgozni.” Garlandnak egyébként fogynia is kellett a szerephez öt kilót, hogy fiatalabbnak látszódjon.

Kiemelt kép: Hulton Archive/Getty Images