Kegyetlen indokkal távolították el Cheryl Cole viaszszobrát a Madam Tussauds-ból

Nem lennénk most a Girls Aloud egykori tagjának helyében.

Cheryl Cole még az előző évtizedben lett híres a Girls Aloud nevű csajbanda tagjaként, aztán azóta Cheryl néven szólózik, sokáig pedig ő volt a brit X-Faktor egyik mentora is. Viszont úgy tűnik, hogy össze kell kapnia magát karrierügyileg, a Mirror ugyanis azt írja, hogy a Madam Tussauds úgy döntött, hogy eltávolítja a viaszszobrát, mert úgy ítélték, hogy többé már nem releváns hírességként, úgyhogy inkább lecserélik valaki máséra. A múzeum képviselői finoman csak úgy fogalmaztak a megkeresésre, hogy fontos nekik, hogy az legyen kiállítva, aki érdekli a közönségüket, ami a legfinomabb megfogalmazása annak, hogy az énekesnő már a kutyát se érdekli, szemben a korábbi évekkel. Az énekesnő jelenleg a BBC-n zsűrizi a Greatest Dancer című, címéből ítélve táncos műsort, de úgy tűnik, nem akkora nagy szám az a tehetségkutató, mint az X-Faktor, hogy a puszta jelenléte benne fenntartja celeb státuszát. Pláne, hogy korábbi mentortársai közül mindenki megtalálható továbbra is a londoni múzeumban, az meg elég lehangoló, amikor az egykori menedzsered, Louis Walsh – aki két évig képviselte a Girls Aloudot – híresebbnek számít nálad. Egyébként 2010-ben került ki Cheryl először viaszszoborként, azóta pedig többször is újabb verziót készítettek belőle, hogy éppen lépést tartson a kiállított mű az aktuális külsejével.

Kiemelt kép: Ricky Vigil M/GC Images