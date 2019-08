Meghan hercegné életével viccelődtek a Suits új epizódjában

A kilencedik évadjánál tartó Brilliáns elmék ugyan nem tudja visszacsalni a sorozatba Meghan Markle-t, de új epizódjukban nem tudták kihagyni, hogy meg ne említsék a hercegnét.

Meghan hercegné a sorozat indulásától, azaz 2011-től egészen 2018-ig játszotta az ügyvéd Rachel Zane karakterét. Sorozatbeli férje Mike Ross, akit Patrick J Adams alakít szintén kiszállt tavaly, de most egy epizód erejéig visszatért a képernyőre. Tőle kérdezte meg egy másik szereplő, hogy hogy van Rachel. A válasz pedig az volt:

Turns out Rachel is doing REALLY well. 😉 #Suits pic.twitter.com/Xt4cofVECd

— Suits (@Suits_USA) 2019. augusztus 15.