Még az is lehet, hogy Meghan hercegné visszatér régi sorozatába

Meghan hercegné már azelőtt híres volt, hogy hozzáment volna Harry herceghez, hisz színésznő volt, és szerepelt egy amerikai sorozatban, a Briliáns elmékben (Suits), amibe még az is lehet, hogy visszatér. A sorozatnak most forog a kilencedik és egyben utolsó évada, amiben régi szereplők is visszatérnek egy-egy jelenet kedvéért, így nyilván felmerült, hogy vajon Meghan hercegnét is láthatjuk-e majd valamelyik utolsó részben.

A helyzetet nem csak az nehezíti, hogy Meghan Markle már nem színésznő, hanem hercegné, de az is, hogy hamarosan szülni is fog, így nem valószínű az a verzió, hogy most visszautazna az Egyesült Államokba forgatni. Ennek ellenére a sorozat rendezője nem mondott egyértelmű választ az ezzel kapcsolatos kérdésekre.

A Cosmopolitan azt írja, a Deadline kérdésére, miszerint Markle visszatér-e, azt mondta:

Ebben a percben nem tudom megmondani, melyik régi stábtag tér vissza, és melyik nem, mert még nagyon az évad elején tartunk. De azt elmondhatom, hogy fogalmam sincs, miket írnak a lapokban.

Utóbbival valószínűleg arra utalhatott, hogy az egyik brit pletykalap nemrég arról cikkezett, hogy az NBC 5 millió dollárt is kifizetne cserébe azért, hogy Meghan hercegné öt másodpercre feltűnjön újra a sorozatban. Persze nyilván az a legvalószínűbb, hogy a hercegné marad a fenekén, megszüli a gyereket és soha többé nem szerepel semmilyen sorozatban. Még öt másodpercre sem.

Kiemelt kép: Charles McQuillan/Getty Images