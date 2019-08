Heidi Klum szombaton hozzáment a Tokio Hotelből ismert Tom Kaulitzhoz

Olaszországban, Capri szigetén házasodott össze a 46 éves modell és a 29 éves zenész.

Bár hivatalosan már hónapok óta házasok, legalábbis többen is arról írtak, hogy a decemberi eljegyzés után februárban már kimondták az igent, de Heidi Klum és Tom Kaulitz a polgári esküvő után azért tartottak egy rendes bulit is. A modell és a zenésze Olaszországban, Capri szigete mellett, egy hajón házasodtak össze.

Sajnos a ruháról egyelőre nem tudunk képeket mutatni, mert a modell és férje valószínűleg nem ébredtek még fel a bulizásból, és nem posztolták ki Instagramra magukat. Addig is ide kattintva meg lehet nézni Klum ruháját meg a virágos dekort a hajón. Na meg azt is, hogy az esküvőn természetesen ott volt Tom Kaulitz ikertestvére, a Tokio Hotel énekese, Bill Kaulitz is.

A People szerint Heidi Klum kiegészítőként egyébként egy TOM feliratú nyakláncot viselt az esküvőn.

A német modell korábban már kétszer is volt házas. 1997-ben Ric Pipinóhoz ment hozzá, akitől 2002-ben vált el. 2003-ban jött össze Flavio Biatoréval, akitől született egy gyereke. A gyerek születésekor már Seallel volt együtt, akivel 2005-ben házasodtak össze, majd 2012-ben váltak el.

