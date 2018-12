Heidi Klumot eljegyezte a Tokio Hotel egyik tagja

Úgy tűnik, hogy a celebeknél is divat a karácsonyi lánykérés, legalább is Heidi Klum ma reggel jelentette be, hogy ismét jegyben jár. A legendás modell már egy éve Bill Kaulitzcal, a Tokio Hotel basszusgitárosával jár, egy év után úgy döntött, ideje ezt valamilyen módon hivatalossá tenni, és egy nap végén, amit a pár Disneylandben töltött, megkérte a kezét. Mint az Instagramra posztolt kép és a hozzá füzött szöveg is jelzi, Klum igent mondott.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon I SAID YES ❤️ Heidi Klum (@heidiklum) által megosztott bejegyzés, Dec 24., 2018, időpont: 11:01 (PST időzóna szerint)

Klumnak ez a harmadik eljegyzése egyébként, legutóbbi hosszú házassága az énekes Seallel 2014-ben ért véget. Aki pedig esetleg most hall először a Tokio Hotelről: egy német banda, ami az előző évtizedben volt a csúcson, és aggódó szülők egész sora féltette lányát tőlük, hogy “emot” csinálnak belőle, mert tinédzser gothoknak voltak öltözve és voltak szomorú számaik. Azóta egyébként már viszonylag más, EDM-ihletésű rádiópopzenét csinálnak.

Kiemelt kép: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic