A trónörökösnek hála az Archie a legnépszerűbb név idén újszülötteknél

Már korábban is felívelőben volt, de Harry és Meghan megdobta a népszerűségét.

Mindössze két hónapja született csak meg Meghan hercegné és Harry herceg első gyereke, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, de a Nameberry féléves felmérése azt mutatja, hogy újszülötteknél eddig az Archie legnépszerűbb fiúnév. Hatalmas visszatérés ez, ugyanis bár a briteknél az ezer legnépszerűbb közt maradt mindig, addig Amerikában a nyolcvanas években szerepelt utoljára az ezer legnépszerűbb közt. Egyébként a visszatérésében szerepet játszhatott az Archie képregényeken alapuló Riverdale sorozat népszerűsége is talán, továbbá a People említi Amy Poehler és Will Arnett 2008-ban született fiát is, akit Archibaldnak neveztek el, de elvitathatatlan, hogy a királyi családnak köszönhető most a hatalmas népszerűségnövekedése. Archie-nak egyébként nemrég volt a keresztelője egy privát ceremónián.

Diana hercegnéről is megemlékeztek Archie Harrison keresztelőjén Július 6-án megkeresztelték Archie Harrisont, vagyis Meghan hercegné és Harry herceg gyerekét. A ceremónia zártkörű volt, és a hercegi pár a

Kiemelt kép: Peter Nicholls – WPA Pool/Getty Images