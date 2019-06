Most letesztelheted, hogy elég jó asszisztense lennél-e Beyoncénak

Tegnap hatalmas népszerűségre tett szert Twitteren egy játék, ami mentén letesztelheted, hogy képes lennél-e rá, hogy Beyoncé asszisztense legyél. Amolyan netes szövegalapú kalandjáték a platform működését kihasználva, a játékosnak legörgetve kell kiválasztani a megadott szituációra a reakcióját, például azt, hogy milyen ételt készítenél be neki, vagy éppen mit tennél, ha eltűnne a popsztár laptopja, szólnál-e esetleg a stábnak, vagy magad járnál utána. Egyébként rohadt nehéz, rossz válasz után a játékos ugyanis el is veszítheti az állását, de hát mégis csak Beyoncéról beszélünk! A játékot egyébként Twitteren keresztül lehet végigkattintgatni, sok sikert!

Being Beyoncé’s assistant for the day: DONT GET FIRED THREAD pic.twitter.com/26ix05Hkhp

— Green Chyna (@CORNYASSBITCH) 2019. június 23.