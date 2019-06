Eddig ezeknek a hírességeknek celebrált misét Kanye West

Kanye West egy ideje nemcsak rappel meg divatot tervez, de zenés istentiszteleteket is tart vasárnaponként. Mivel Kanye Westnek még a felesége is híres, hisz ő Kim Kardashian, nem véletlen, hogy ez a két név magával vonzott egy rakás hírességet is.

A BuzzFeed közölt is egy listát a celebekről, akik eddig Westtel vasárnapi miséztek.

Paris Jackson,

Busy Philipps,

Orlando Bloom,

Katy Perry,

Fench Montana,

Shia LaBeouf,

Courtney Love

és persze az összes Kardashian meg Jenner, ami teljesen egyértelmű, hisz ők meg családtagok.

Az igazi persze az lenne, ha Justin Bieber is átszokna West egyházába, és közelgő egyházi esküvőjén a rapper adná össze őt feleségével, Hailey Bieberrel.

Kiemelt kép: Rich Fury/Getty Images for Coachella