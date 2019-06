Idén nyáron látogatható lesz Diana hercegné gyerekkori otthona

Az 1997-ben elhunyt walesi hercegné, vagyis Diana gyerekkori otthonába, a Spencer család házába (Althorp House) ezen a nyáron gyakorlatilag bárki besétálhat, ott ugyanis időszakos kiállítást nyitnak Animals of Althorp, vagyis Althorp állatai címmel. A Cosmopolitan azt írja, a kiállításon keresztül így nem csak az otthonukat, de a család állatok iránti szeretetét is meg lehet ismerni. Kiállítják például az a festményt is, ami Diana macskáját, Marmalade-ot ábrázolja.

Diana hercegné ebben a házban élt addig, amíg hozzá nem ment Károly herceghez 1981-ben.

