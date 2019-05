Mindenki Ariana Grande rémes viaszszobrát cikizi, Ariana Grandét is beleértve

A Madame Tussauds felfedte új, öt hétig megtekinthető londoni látványosságát, Ariana Grande viaszszobrát, az internet pedig kórusban kezdett el fuldokolva nevetni a látványától. Ugyanis nem igazán sikerült eltalálni az énekesnő arcát.

You chose Classic Ari!

Now we have her style nailed, you can see @ArianaGrande at Madame Tussauds London for 5 weeks from Friday 💁💕#MTLxAri #ArianaGrande pic.twitter.com/gnd58eCGhC

— Madame Tussauds (@MadameTussauds) 2019. május 21.