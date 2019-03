Ezek az anyukák büszkék lennének, ha a gyerekeik megnéznék a pornófilmjüket

Anyukák, akiket teljesen elborzasztott az online pornó, készítettek egy filmet, amiben olyan szexjelenetek vannak, amik miatt boldogak lennének, ha gyerekeik látnák – írta a Devon Live.

Az öt nő, akik a Channel 4 új műsorában, a Mums Make Pornban szerepelnek, először megnéztek hardcore filmeket, ami a fiataloknak könnyen és ingyen elérhető az interneten.

A hatgyermekes Sarah Louise annyira olyannyira elborzadt, hogy elhányta magát. Az észak-walesi Sarah pedig elsírta magát az erőszakoskodó jelenet láttán.

Ha ez lenne az első, ami a szexszel kapcsolatosan látok, kővé dermednék. Meg kell mutatnunk a gyerekeknek, hogy van más is, mint ez a borzalmas szar, amit az interneten látunk

– mondta, majd hozzátette:

Az egyik anya pedig annyira felháborodott, hogy ott is hagyta a műsort.

Mums disgusted by internet sex make porn film they're happy for kids to watch https://t.co/atlcALTC54 pic.twitter.com/hxafGjyZcm

— Mirror TV (@MirrorTV) March 10, 2019