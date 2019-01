Luis Fonsi és Jimmy Fallon elénekelték a Despacitót – szerencsére átdolgozva

Luis Fonsi Puerto Ricó-i énekes volt Jimmy Fallon műsorának meghívott vendége, a műsorvezető pedig arra invitálta Fonsit, hogy énekeljék már el az előadó világhírű, már rongyosra hallgatott Despacito című számát, ha már kicsit átdolgozták nettó hülyeséggé.

Először Fallon ragadott mikrofont:

Majd jött az eredeti előadó:

.@LuisFonsi and Jimmy try out new lyrics to his hit song #Despacito! #FallonTonight pic.twitter.com/Jy7GP4JVJn

— Fallon Tonight (@FallonTonight) 2019. január 31.